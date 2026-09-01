Kabinet helpt woningbouw op 5 plekken, geen extra geld voor wegen

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet heeft vijf nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar versneld duizenden woningen moeten komen. In delen van Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert moeten tot en met 2035 rond de 30.000 woningen daardoor sneller af zijn, meldt woonminister Elanor Boekholt-O'Sullivan aan de Tweede Kamer. Met extra geld om die woningen bereikbaar te maken komt ze niet.

De vijf gebieden komen bij 21 andere 'grootschalige woningbouwlocaties' die eerdere kabinetten al aanwezen. De bedoeling is dat de landelijke overheid daar bijspringt om woningbouw te helpen. "Door onder meer sneller vergunningen af te geven, kan de schop eerder de grond in", schrijft het ministerie van Volkshuisvesting. Later dit jaar kiest de D66-minister nog eens vijf plekken.

Boekholt-O'Sullivan schrijft dat ze bewust heeft gezocht naar plekken waar geen geld nodig is voor de bereikbaarheid, of waar eerder al geld naartoe is gegaan.

Eerdere kabinetten zetten juist wel miljarden euro's opzij voor infrastructuur rond grootschalige woningbouwlocaties. Een uitzondering waren de vier gebieden die de vorige woonminister Mona Keijzer aan de lijst toevoegde. Keijzer liet het aan haar opvolger om daar een oplossing voor te vinden.

Een deel van de ruimte waar straks huizen moeten staan, is nu nog bestemd voor bedrijven. Boekholt-O'Sullivan wil met die gemeenten "nadere afspraken" maken om nieuwe ruimte voor bedrijven te vinden.