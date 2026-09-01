Storm vernoemd naar overleden Jade Kops

DE BILT (ANP) - Jade Kops, de influencer die in april op 19-jarige leeftijd overleed aan kanker, krijgt een storm naar zich vernoemd. De tiende storm van het komende najaar en winter gaat Jade heten. Het KNMI heeft dat afgesproken met het Britse Met Office en het Ierse Met Éireann. Samen maken ze de jaarlijkse lijst met stormnamen voor het Noordzeegebied.

Meer dan vijfhonderd mensen hebben op de naam Jade gestemd, meldt het KNMI. In een verklaring van het weerinstituut zegt haar vader René Kops: "Wat ontzettend mooi en ongelooflijk dat zoveel mensen onze Jade hebben aangedragen. Een prachtig eerbetoon aan onze lieve kanjer."

Op de lijst staan in totaal 21 namen voor stormen. Die zijn in alfabetische volgorde. De eerste storm van het seizoen gaat Austen heten. Die is gekozen door Ierland. De tweede storm van het jaar wordt Boelo, voorgedragen door een Groningse familie waar veel mensen zo heetten. De andere 'Nederlandse' stormnamen op de lijst zijn Dano, Gwendolyn, Olaf, Vesna en Wende.

Groot-Brittannië levert onder meer de stormnaam Shaun, naar de animatiefilm Shaun the Sheep. In september komt de nieuwste film in die reeks uit. De Britse weerdienst werkte daarom samen met de makers, Aardman Animations.

De namen stoppen wanneer het stormseizoen eindigt. Het kan dus zijn dat niet alle namen op de lijst worden gebruikt.

Afgelopen stormseizoen leverde Nederland de stormnamen Chandra, Eddie, Hannah, Janna, Lilith, Nico en Wubbo. Die laatste naam was een eerbetoon aan astronaut Wubbo Ockels. Van de 21 namen zijn er uiteindelijk drie gebruikt: Amy, Bram en Chandra. Een jaar eerder waren er zes stormen: Ashley, Bert, Conall, Darragh, Éowyn en Floris.

De weerinstituten van Nederland, Groot-Brittannië en Ierland geven de stormen namen, zodat mensen zich bewuster zijn van gevaarlijk weer. Ze hopen meer mensen te bereiken met weerwaarschuwingen door de herkenbaarheid van namen. Ook zegt het KNMI dat de storm via media en sociale media beter te volgen is door zo'n naam. In andere landen krijgen orkanen en tyfonen namen.