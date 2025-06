Kabinet hoopt dat dwars Spanje 'grote verantwoordelijkheid' voelt

DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet hoopt dat Spanje zich bewust is van de "grote verantwoordelijkheid" die het draagt om in te stemmen met een hogere NAVO-norm en de top in Den Haag te laten slagen. Spanje heeft zich als enige voluit tegen een nieuwe afspraak over veel hogere defensiebudgetten gekeerd. Met die nieuwe bestedingsnorm staat of valt volgens NAVO-diplomaten de top van komende week.

"Ik hoop zeer dat Spanje ervan doordrongen is dat het hier een grote verantwoordelijkheid heeft", zei buitenlandminister Caspar Veldkamp vrijdag op een persconferentie met premier Dick Schoof en defensieminister Ruben Brekelmans. "Dat het van belang is dat we zoveel mogelijk samen komen te staan richting deze top."

Als Spanje volhoudt, trotseert het de VS. President Donald Trump heeft meermaals gedreigd de handen van Europese bondgenoten af te trekken als ze niet meer in hun defensie gaan steken.

Schoof houdt de moed erin en gaat "ervan uit dat we woensdag eenheid kunnen uitstralen" over de nieuwe norm.