Kabinet Israël akkoord over begroting: fors meer naar defensie

TEL AVIV (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het Israëlische kabinet heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een akkoord bereikt over de begroting voor 2025. Daarin wordt fors meer geld vrijgemaakt voor defensie. De belastingen gaan omhoog om het gat in de begroting te dichten.

Het kabinet wil in 2025 ongeveer 6 procent van het Israëlische bruto binnenlands product besteden aan defensie. In 2022 lag dat aandeel nog op 4,2 procent. Volgens het IMF is het bbp van Israël in 2024 ongeveer 485 miljard euro. Nederland geeft sinds dit jaar 2 procent van het bbp uit aan defensie.

"Het hoofddoel van de begroting voor 2025 is het handhaven van de veiligheid en het behalen van overwinningen op alle fronten", reageerde minister van Financiën Bezalel Smotrich. Tegelijkertijd wil hij "de veerkracht van de Israëlische economie behouden".

Belasting

Of dat laatste gaat lukken is de vraag. Bijna alle andere ministeries moeten inleveren. Voor de Israëlische huishoudens zal de belasting in 2025 omhooggaan. "Een economie heeft grenzen", zei premier Benjamin Netanyahu na het akkoord. "Als je aan de ene plek geeft, moet je helaas van een andere plek nemen."

Eerder deze week heeft het Israëlische ministerie van Financiën het vooruitzicht voor volgend jaar opnieuw naar beneden bijgesteld, naar een groei van 0,4 procent. Eerder lag de verwachting op 1,1 procent. Ook de grote kredietbeoordelaars hebben door de oorlogen in Gaza en Libanon hun rating voor Israël verlaagd.

Het begrotingsvoorstel van het kabinet gaat nu naar het parlement. De verwachting is dat er in januari over wordt gestemd.