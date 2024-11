VNG wil voorlopig niet verder met Zorgakkoord om bezuinigingen

DEN HAAG/UTRECHT (ANP) - De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) overweegt om uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) te stappen, de verzameling maatregelen en plannen van de overheid en allerlei organisaties om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen. Het VNG-bestuur ziet er op dit moment niets meer in door onder meer de bezuinigingen van het nieuwe kabinet, blijkt uit een resolutie die het op 29 november in Utrecht aan de leden wil voorleggen. Het is tijd voor een "stevig statement naar het Rijk".

Het bestuur staat wel achter de doelstellingen van het IZA, maar voorziet nog steeds grote financiële problemen voor 2026, ook wel 'ravijnjaar' genoemd. Gemeenten gaan dan over van het oude financiële systeem dat in 2025 afloopt en het nieuwe dat in 2027 zijn beslag moet krijgen. Intussen komt er ook nog een bezuiniging op preventie, juist zo belangrijk voor het Zorgakkoord, en vallen middelen uit het Gezond en Actief Leven akkoord (GALA) in het regeerprogramma weg. "Doorgaan onder de huidige condities is niet realistisch", zegt de club.

Gemeenten hebben volgens de resolutie ook moeite met hun ongelijkwaardige bestuurlijke en financiële 'sturingskracht', waardoor ze vrezen te weinig te kunnen realiseren. Ze willen daarom, behalve een betere financiële positie, eerst betere afspraken maken over een gezamenlijke en gelijkwaardige aanpak.

De VNG tekende het IZA twee jaar geleden, maar verwachtte toen oplossingen voor het ravijnjaar, bepaalde compensaties en structurele middelen voor preventie en gezondheidsbeleid. "We kunnen stellen dat het merendeel van deze randvoorwaarden niet is gerealiseerd", aldus de vereniging.

Zonder gemeenten zal de beoogde transformatie niet kunnen slagen, benadrukt ze.