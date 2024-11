Van Empel voor de derde keer de beste in Koppenbergcross

MELDEN (ANP/BELGA) - Veldrijdster Fem van Empel van Visma - Lease a Bike heeft in Melden voor het derde jaar op rij de Koppenbergcross bij de vrouwen op haar naam geschreven. De Koppenbergcross is de eerste wedstrijd van het seizoen in de X2O Badkamers Trofee.

Op en rond de 'bult van Melden', nabij Oudenaarde, finishte de regerende wereldkampioene solo, met een voorsprong van net iets meer dan een halve minuut op haar landgenote Lucinda Brand (Baloise Trek Lions). De Italiaanse Sara Casasola werd derde.

Op zondag 10 november is met de Rapencross in Lokeren de tweede wedstrijd van de X2O Badkamers Trofee.