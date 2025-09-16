Kabinet keert samenleving 'keihard' de rug toe, vindt FNV

UTRECHT (ANP) - Het kabinet keert de samenleving "keihard de rug toe". Dat zegt interim-voorzitter Dick Koerselman van vakbond FNV in reactie op de miljoenennota. Volgens hem staat het inkomen van mensen op de tocht, maar geeft het kabinet "cadeaus aan de multinationals en allerrijksten".

FNV is onder meer niet te spreken over bezuinigingen op sociale zekerheid, waaronder op de werkloosheidsuitkeringen en onderwijs. Ook vindt de vakbond dat er onvoldoende wordt gedaan met het minimumloon voor de jeugd, dat "zo snel mogelijk" moet worden verhoogd.

Koerselman vindt dat FNV juist probeert de koopkracht van mensen te verbeteren in cao-onderhandelingen. Het kabinet daarentegen verzuimt om beslissingen te nemen. "Het is een verademing dat Nederland eind oktober weer naar de stembus mag", aldus de interim-voorzitter. "De samenleving snakt naar zekerheid van inkomen, zekerheid in de publieke sectoren en zekerheid voor de toekomst."