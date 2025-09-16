Kabinet steekt 35 miljoen euro in gevangenissen vanaf 2028

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Arno Rutte (Justitie en Veiligheid, VVD) steekt 35 miljoen euro extra in gevangenissen in 2028, meldt zijn ministerie in de miljoenennota. Dat bedrag loopt op tot 50 miljoen euro per jaar vanaf 2031. Dit geld moet het cellentekort verkleinen, onder andere door een jeugdgevangenis te openen in het Gelderse dorp Harreveld.

Afgelopen voorjaar vroeg Ruttes voorganger Ingrid Coenradie in het kabinet om 500 miljoen euro per jaar om het cellentekort weg te werken. Tot haar teleurstelling kreeg ze geen euro toegezegd in de tussentijdse bijstelling van de begroting.

Deze zomer kwam de Tweede Kamer haar ministerie toch enigszins tegemoet door 75 miljoen euro uit te geven om het cellentekort te verkleinen. Dit bedrag werd betaald uit een potje dat eigenlijk was bedoeld voor de oprichting van een constitutioneel hof. Na de kabinetsval is het maar de vraag of dit er nog komt.

Weinig nieuw beleid

De Justitiële Jeugdinrichting (JJI) in Harreveld zal in 2027 worden geopend. Hier komen stapsgewijs kamers bij tot er zeventig jongeren kunnen verblijven. Dat moet ervoor zorgen dat jongeren die nu noodgedwongen in een normale gevangenis zitten, in een jeugdgevangenis terechtkomen.

Verder staan er weinig verrassingen in de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat komt omdat het kabinet weinig nieuw beleid maakt sinds het afgelopen zomer is gevallen.

Weerbaarheid

Zo was het al bekend dat het demissionaire kabinet meer uitgeeft aan weerbaarheid, een bedrag oplopend tot 70 miljoen euro in 2030. Dat moet ervoor zorgen dat overheden, bedrijven en burgers beter reageren op een crisissituatie. Daarnaast geeft het kabinet 30 miljoen euro extra uit aan de sociale advocatuur vanaf 2027.