Kabinet komt wekelijks bij elkaar om spanningen in wereld

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet gaat wekelijks op dinsdag overleggen over de internationale spanningen die heersen. Dat bevestigt een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) na berichtgeving door het AD.

Bij het overleg op het Catshuis in Den Haag zullen premier Dick Schoof, de vier vicepremiers van PVV, VVD, NSC en BBB en de ministers Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) en Ruben Brekelmans (Defensie) met elkaar spreken. Het is niet bekend of bijvoorbeeld ook de Commandant der Strijdkrachten (CDS) of de baas van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) een vaste plek aan tafel zullen hebben.

Het overleg vindt plaats in de zogeheten Nationale Veiligheidsraad (NVR). Die werd in 2022 opgericht, na advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).