Organisaties erkennen fouten in zaak met pleegmeisje Vlaardingen

DEN HAAG (ANP) - Organisaties in de jeugdbescherming en pleegzorg erkenden in een gesprek met de Tweede Kamer dat ze flink tekort zijn geschoten in de zaak van het Vlaardingse pleegmeisje. Zij werd in haar pleeggezin ernstig mishandeld en verwaarloosd, terwijl het kind zelf en ook anderen dit al eerder hadden aangegeven.

"Verschrikkelijk, een hartverscheurende constatering, volledig fout en een ernstige nalatigheid", waren termen die bestuurders van de jeugdbeschermingsorganisatie William Schrikker Stichting (WSS), de pleegzorgorganisatie Enver en meldpunt Veilig Thuis in de mond namen toen Kamerleden maandag probeerden te fileren hoe het kon dat er zoveel mis kon gaan. Op 23 cruciale punten is er niet gehandeld, met desastreuze gevolgen, hielden Kamerleden hen voor. Ze wilden onder meer weten waarom er niet meteen werd ingegrepen toen er een filmpje was waarin het meisje met haar hoofd op de grond bonkte.

Een gedragswetenschapper van de WSS zag het filmpje en stuurde er een mail over naar Enver, maar daar is niet op gereageerd. "Onbegrijpelijk", aldus het CDA, ook omdat de betrokkene meteen had moeten bellen en moeten checken of er actie werd ondernomen. Mogelijk is de mail niet opgemerkt in de overgang tussen de oude en nieuwe pleegzorgbegeleider. "Dit is geen excuus, het had niet mogen gebeuren", zei Esther Reinhard van Enver.