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Kabinet pakt versnippering hulp slachtoffers seksueel geweld aan

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De hulpverlening aan slachtoffers van seksueel misbruik en geweld moet laagdrempeliger en minder versnipperd. Daarom komt het kabinet met een nieuwe landelijke werkwijze die de ondersteuning moet verbeteren.
De nieuwe aanpak moet ervoor zorgen dat de samenwerking tussen zorg, ondersteuning en justitie verbetert. Het moet ertoe leiden dat slachtoffers sneller worden geholpen en zij minder vaak hun verhaal hoeven te vertellen. Ook krijgen ze een vast aanspreekpunt.
Het kabinet heeft hierover afspraken gemaakt met de politie en justitie, Centrum Seksueel Geweld (CSG), Slachtofferhulp Nederland (SHN), Perspectief Herstelbemiddeling (PH) en Veilig Thuis (VT), schrijven staatssecretaris Claudia van Bruggen (Justitie) en zorgminister Mirjam Sterk aan de Kamer.
CSG en SHN moeten het nog wel eens worden over hun rollen en taken. "Betrokken bestuurders hebben het vertrouwen uitgesproken dat deze belemmeringen de komende periode kunnen worden weggenomen", aldus de bewindslieden. Volgend jaar vindt dan de landelijke invoering van de nieuwe werkwijze plaats.
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