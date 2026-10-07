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NSC-bestuur had opgestapte Gotink liever gezien als partijleider

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Het bestuur van NSC reageert met "verbazing en teleurstelling" op het vertrek van Europarlementariër Dirk Gotink. De politieke partij verliest daarmee haar laatste volksvertegenwoordiger. "Het bestuur had liever gezien dat hij naar voren was gestapt om in politieke zin de kar te trekken", staat in een reactie.
Gotink zegde zijn NSC-lidmaatschap op omdat Mona Keijzer gastspreker is bij een ledenbijeenkomst komende zaterdag. Het bestuur vindt die stap "moeilijk te begrijpen" en noemt het "bijzonder pijnlijk" dat hij wel vasthoudt aan de zetel in het Europees Parlement.
"We zijn zeer teleurgesteld, omdat Dirk zijn werk in het Europees Parlement goed doet", aldus het NSC-bestuur, dat erop wijst dat Gotink recent opkwam voor het Internationaal Strafhof. "Zijn vertrek was voor ons niet nodig geweest."
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