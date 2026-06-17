Kabinet past wapenwet aan en verplicht psychologisch onderzoek

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet gaat de wet over wapens en munitie aanpassen. Daarmee wordt in elk geval een psychologisch onderzoek verplicht voor mensen die een wapenvergunning willen of hebben, schrijft minister David van Weel (Justitie, VVD) aan de Tweede Kamer. Ook denkt hij aan strengere regels om thuis wapens te bewaren, en aan nieuwe eisen over kennis van wapens.

Een paar jaar geleden moesten mensen die een wapen wilden gebruiken nog een zogeheten e-screener doen, een digitale psychologische test. Die werd geschrapt na bezwaren van onder meer schietsportorganisatie KNSA. Volgens deskundigen moeten psychologische experts betrokken zijn bij het oordeel.

De kern van de wet blijft hetzelfde: burgers mogen in principe geen wapens hebben. In specifieke gevallen mag dat wel, bijvoorbeeld voor jacht, sport of in musea. De overheid bepaalt die regels. Op dat punt kloppen de regels volgens Van Weel nu niet, omdat verenigingen sommige beslissingen over wapenbezit mogen maken. Onder de nieuwe wet mag dat niet meer.

Schade betalen

Een ander uitgangspunt wordt dat mensen moeten betalen voor schade die ze met hun wapen veroorzaken. Dit "zodat slachtoffers beter worden beschermd en de maatschappelijke kosten eerlijker worden toegerekend". Verder wil Van Weel beter zicht krijgen op waar wapens liggen.

Al met al moet de wet duidelijker en samenhangender worden, vindt de minister. "De huidige wet is complex en onoverzichtelijk."

Hoe de wet er precies uit komt te zien, wordt later duidelijk. Van Weel wil die in de eerste helft van volgend jaar publiceren voor reacties en eind volgend jaar aanbieden aan de Tweede Kamer.