Weer Zilveren Griffel voor Pim Lammers

AMSTERDAM (ANP) - Opnieuw is een boek van Pim Lammers bekroond met een Zilveren Griffel, de juryprijzen voor de beste kinderboeken van het afgelopen jaar. Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan? won in de categorie poëzie. De bijbehorende illustraties van Nadia Meezen werden tegelijkertijd bekroond met een Zilveren Penseel, heeft boekenkoepel CPNB bekendgemaakt.

Vorig jaar won Lammers ook al een Zilveren Griffel, toen voor zijn boek Een ongelofelijk grote, ongelofelijk gevaarlijke leguaan. De illustraties van Natascha Stenvert waren toen ook al goed voor een Zilveren Penseel.

In totaal reikte de jury twaalf Zilveren Griffels en acht Zilveren Penselen uit in verschillende leeftijdscategorieën. Onder de winnaars bevinden zich bekende kinderboekenschrijvers als Sjoerd Kuyper en Annet Schaap. Alle Nederlandstalige titels in deze lijst dingen later dit jaar mee naar de Gouden Griffel en Gouden Penseel.

Voor het eerst heeft CPNB dit jaar ook een Groene Griffel uitgereikt voor het beste literaire kinderboek dat verhalen over de natuur tot leven brengt. De eerste winnaar is Wij, beren van Lotte Stegeman, met illustraties van Marieke ten Berge.