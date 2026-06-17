Komische parodie over comeback Thijs Römer gaat viraal: Katja kan er niet om lachen

Thijs Römer gaat het theater in met een voorstelling over zijn eigen wangedrag. Hij is veroordeeld voor online zedendelicten met minderjarigen. Dat hij dit nu probeert uit te buiten schiet bij velen in het verkeerde keelgat. Niet voor niets krijgt een parodie op de comeback van de gevallen acteur veel bijval. Maar zijn ex Katja Schuurman kan er niet om lachen.

Cabaretier en acteur Devin Hillenius speelt in de video Thijs Römer en zegt onder meer: "Weet je hoe zwaar het is om je macht te misbruiken. Bij minderjarigen." In het filmpje vraagt iemand: "Begrijp ik het nou goed dat jij geld probeert te verdienen aan kindermisbruik dat je zelf hebt gepleegd?"

Katja Schuurman vindt het allesbehalve grappig. Onder de video reageert ze: "Misschien moet je eerst gaan kijken. Dan kun je je parodie baseren op de voorstelling, in plaats van op je aannames over wat die ongeveer zal zijn. En misschien is het dan wél grappig."