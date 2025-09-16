Oracle stijgt op Wall Street na mogelijke deal rond TikTok

NEW YORK (ANP) - Oracle behoorde dinsdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York met een winst van ruim 4 procent. Het software- en cloudbedrijf maakt volgens Amerikaanse media deel uit van een consortium dat mogelijk een deel van het Chinese socialmediaplatform TikTok overneemt. De Verenigde Staten willen dat TikTok in Amerikaanse handen komt vanwege zorgen over de nationale veiligheid en de angst dat China toegang heeft tot de persoonlijke data van miljoenen Amerikaanse gebruikers.

De VS en China bereikten maandag tijdens handelsbesprekingen in Madrid een 'raamwerkakkoord' rond TikTok.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig positief, na de nieuwe recordstanden een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 45.913 punten. De brede S&P 500-index klom 0,1 procent tot 6622 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,1 procent tot 22.374 punten.