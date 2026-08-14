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Kabinet tegen boeren na ongeval: demonstreer niet op snelwegen

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 13:41
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DEN HAAG (ANP) - Het kabinet roept boeren op niet met tractoren op snelwegen te demonstreren. Minister Pieter Heerma (Binnenlandse Zaken, CDA), die gaat over het demonstratierecht, doet die oproep nadat er vrijdag twee doden waren gevallen op de A59. Zij kwamen om bij een botsing in de staart van een file, die het gevolg was van trekkers op de snelweg.
Boeren demonstreren in Den Bosch tegen de stikstofplannen van het kabinet, en het intrekken van vergunningen van kippenboeren. Het lokale gezag gedoogde de demonstratie op de snelweg. Donderdag verwees het ministerie van Justitie en Veiligheid ook naar het lokale gezag voor het handhaven van de regels.
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