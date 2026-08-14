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Spanje verlengt levensduur van grootste kerncentrale

Economie
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 13:53
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MADRID (ANP/AFP/RTR) - De Spaanse regering heeft de levensduur van de grootste kerncentrale van het land verlengd om zo minder blootgesteld te zijn aan onrust op de energiemarkt, mede door de oorlog in het Midden-Oosten. De Almaraz-kerncentrale in de zuidwestelijke regio Extremadura blijft nu tot medio 2030 operationeel.
Het was eigenlijk de bedoeling dat volgend jaar zou worden begonnen met het stilleggen van de centrale als onderdeel van de Spaanse plannen om in 2035 helemaal af te stappen van kernenergie. Maar de energiebedrijven en eigenaren van de centrale, Iberdrola, Endesa en Naturgy, hadden vorig jaar om verlenging van de operationele levensduur gevraagd. Daar is nu mee ingestemd.
De Almaraz-centrale heeft twee reactoren en is goed voor ongeveer 7 procent van de stroomvoorziening van Spanje. In totaal heeft het land vijf actieve centrales. De discussie rond kernenergie laaide ook op na de enorme stroomstoring in Spanje en buurland Portugal in april vorig jaar.
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