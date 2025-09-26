ECONOMIE
Kabinet: termijn om Nederlander te worden moet van 5 naar 10 jaar

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 september 2025 om 16:19
anp260925153 1
DEN HAAG (ANP) - Migranten moeten tien in plaats van vijf jaar wachten voordat ze de Nederlandse nationaliteit mogen aanvragen, als het aan staatssecretaris Arno Rutte (Justitie en Veiligheid) ligt. Hij heeft dit plan uit het coalitieakkoord uitgewerkt in een concept-wetsvoorstel en de ministerraad heeft hiermee ingestemd. Binnenkort mogen advocaten, migranten en andere belanghebbenden hun mening erover geven.
Deze zogeheten consultatiefase gaat twee maanden duren. Daarna wordt het voorstel aangepast naar aanleiding van de reacties en gaat het ter beoordeling naar de Raad van State. Vervolgens buigen de Tweede en Eerste Kamer zich erover. Dat zal dus na de verkiezingen van 29 oktober zijn.
Eerdere kabinetten onder voormalig premier Mark Rutte hebben geprobeerd de termijn op te rekken van vijf naar zeven jaar. Maar dat voorstel sneuvelde in 2017 in de Eerste Kamer.
De huidige staatssecretaris Rutte hoopt dat mensen door de langere termijn "een sterkere band met ons Koninkrijk hebben en echt goed zijn ingeburgerd en volledig kunnen meedoen in de maatschappij, alvorens zij Nederlander worden".
