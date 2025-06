Kabinet trekt 175 miljoen uit voor Oekraïne, vooral voor drones

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet trekt nog eens 175 miljoen euro extra uit voor de steun aan Oekraïne, maakte demissionair minister Ruben Brekelmans (Defensie, VVD) dinsdag bekend op de eerste dag van de NAVO-top. Daarvan gaat 80 miljoen euro naar de aanschaf van nieuwe drones. De rest van het geld is bedoeld voor honderd radarsystemen die drones ontdekken en voor onbemande voertuigen die gewonden van de frontlinie wegvoeren.

Volgens Brekelmans is de nieuw toegezegde steun "cruciaal". Steden zoals Kyiv worden nog steeds dagelijks bestookt door Russische drones en raketten. De dronedetectiesystemen zijn belangrijk om deze aanvallen af te slaan, zei hij. Ook wordt nog steeds zwaar gevochten aan het front in het oosten van het land.

Eerder dit jaar zegde het kabinet al 500 miljoen euro toe voor de productie van drones. Daarmee kunnen de Oekraïners volgens hem 600.000 drones maken. De afgelopen dagen zijn de contracten gesloten zodat ze in Oekraïne kunnen gaan produceren, aldus Brekelmans.

Steun Oekraïne

"Oekraïne is op deze top zeer belangrijk", zegt hij. Op aandringen van de Amerikanen is er een minder prominente rol weggelegd voor president Volodymyr Zelensky van Oekraïne dan bij de NAVO-bijeenkomsten de afgelopen jaren. Wel is hij bij een industrietop en het diner van de koning aanwezig.

Op deze top zal volgens Brekelmans de boodschap zijn dat "de steun onverminderd doorgaat". De VS blijven de regering in Oekraïne volgens hem ook helpen, maar Washington wil dat Europa het voortouw gaat nemen bij het geven van militaire en financiële hulp.