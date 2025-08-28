Kabinet van plan om lagere brandstofaccijns met jaar te verlengen

DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet heeft een plan om de verlaging van de accijns op brandstof met een jaar te verlengen tot eind 2026. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving in onder meer De Telegraaf. Waar de circa 1,6 miljard euro om dit te regelen vandaan moet komen, is nog niet duidelijk.

In 2022 verlaagde het kabinet de accijnstarieven voor benzine, diesel en lpg vanwege de gestegen energieprijzen. Zonder ingrijpen zou de korting eind dit jaar aflopen. Woensdag nam de Tweede Kamer een motie aan met het verzoek om de prijsstijging van benzine per 1 januari "teniet te doen". Demissionair minister van Financiën Eelco Heinen zei eerder dat hij zou proberen een prijsstijging te voorkomen.