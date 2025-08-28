Damherten in duinen na jaren afschot op gewenste populatie

HAARLEM (ANP) - Het aantal damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is na tien jaar intensief beheer min of meer terug op het gewenste niveau. Het aantal is gedaald van ruim 5500 in 2016 naar een kleine duizend dit jaar, blijkt uit tellingen van de Faunabeheereenheid Noord-Holland. Die spreekt van een mijlpaal.

Het afgelopen jaar werden 1895 damherten afgeschoten, een stuk minder dan de jaren ervoor. Het was voor boswachters evenwel "een grote en intensieve klus", maar zij kunnen het wat rustiger aan gaan doen.

De aantallen waren tussen 2009 en 2016 sterk opgelopen omdat er toen geen afschotvergunning was. Sindsdien mogen damherten in de Natura 2000-gebieden weer worden afgeschoten, omdat ze ernstige schade toebrachten aan bloemen, planten, bomen en bollenvelden. Daarnaast was gebleken dat herten verhongeren bij een te grote populatie.

De dieren werden buiten hun leefgebied geregeld aangereden. Sinds enkele jaren is het aantal aanrijdingen sterk gedaald.