Kabinet: verbod komst Khatib geldt nog steeds

DEN HAAG (ANP) - Het besluit om de omstreden Palestijnse activist Mohammed Khatib uit Nederland te weren, geldt nog steeds. Dat laat minister David van Weel (Justitie) weten via een woordvoerder. Het kabinet herhaalt dat zijn komst "zeer onwenselijk" zou zijn.

Aanstaande vrijdag zou de activist mogelijk een toespraak geven in Wageningen. Vorige maand zou Khatib spreken op de Radboud Universiteit in Nijmegen, maar dat werd na het besluit van het kabinet een onlinetoespraak via een laptop.

"Mocht Khatib niet fysiek maar digitaal aanwezig zijn, dan is dat ook zeer ongewenst", zegt Van Weel in een verklaring. "We roepen onderwijsinstellingen op om het online verspreiden van een haatdragende boodschap niet te faciliteren."

"Samidoun-spreker Khatib is niet welkom in ons land", schrijft ook migratieminister Marjolein Faber op X. "Ook niet in Wageningen."