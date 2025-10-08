Kabinet verhoogt drempel voor Jemenieten om asiel te krijgen

DEN HAAG (ANP) - Asielminister David van Weel verhoogt de drempel voor Jemenieten om asiel te krijgen in Nederland, meldt hij in een Kamerbrief. De VVD-bewindsman heeft besloten dat drie provincies veilig genoeg zijn dat vluchtelingen geen beroep meer kunnen doen op het Europese wetsartikel dat voorschrijft dat ze recht hebben op bescherming door het risico op willekeurig geweld. Van vijf provincies stelt Van Weel dat dit risico nog steeds bestaat, maar wel kleiner is geworden.

In deze provincies is volgens de demissionaire bewindsman sprake van de derde en laagste gradatie van willekeurig geweld. Hoe hoger de gradatie, hoe hoger de kans op asiel, afhankelijk ook van de omstandigheden van de vluchteling. In veertien provincies is volgens de minister nog steeds sprake van de tweede gradatie van willekeurig geweld. Tot nu toe zat heel Jemen in deze categorie.

Bij vluchtelingen uit al deze bij elkaar opgeteld negentien provincies zal eerst worden bekeken of zij onderdak kunnen vinden in de provincies die Van Weel veiliger vindt.