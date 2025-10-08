Bloomberg: EU vindt nieuwe eisen VS ondermijnend voor handelsdeal

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - Nieuwe eisen voor concessies en andere maatregelen die de Verenigde Staten onlangs aan de Europese Unie hebben gesteld, zijn volgens de EU een mogelijke ondermijning van de eerder dit jaar overeengekomen handelsdeal. Dit melden anonieme EU-functionarissen aan persbureau Bloomberg.

De Amerikaanse regering heeft de EU volgens hen eerder deze maand een nieuw voorstel gestuurd voor de invoering van "wederkerige, eerlijke en evenwichtige" handel. Ze willen niet zeggen wat de eisen zijn, omdat lidstaten woensdag zouden worden bijgepraat over de onderhandelingen. Wel willen ze kwijt dat de EU de voorstellen te extreem vindt en de concessies aanzienlijk.

De EU en de VS sloten in juli een handelsakkoord, waarin onder meer werd afgesproken dat de Amerikaanse importheffing op de meeste producten uit de EU uitkomt op 15 procent. De partijen onderhandelen nu over de volgende stappen van die deal.