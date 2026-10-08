Kabinet verwacht eind 2027 adviezen over onlinediscriminatie

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet verwacht in november 2027 een rapport met adviezen om onlinediscriminatie tegen te gaan. Dat rapport wordt opgesteld op basis van onlinemeetings en fysieke gesprekken over het onderwerp. Iedereen kan zich daarvoor aanmelden.

De onlinegesprekken waren al eerder aangekondigd door het kabinet, maar staatssecretaris Willemijn Aerdts (Digitale Economie) meldt nu dat er ook echte gesprekken komen waar mensen het probleem kunnen bespreken.

De gesprekken en het advies maken deel uit van een groter plan om iets te doen aan onlinediscriminatie en -haat. De afgelopen jaren zijn meerdere rapporten uitgekomen waarin staat dat discriminatie, racisme en haat online toenemen. Het gaat om meerdere groepen in de bevolking. De berichten worden zichtbaar als ze gericht zijn op bekende mensen, zoals politici of afgelopen zomer nog voetballers van het Nederlands elftal die een penalty hadden gemist.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren in 2024 meer dan 580.000 mensen slachtoffer van onlinediscriminatie of -haat.

"Wat niet normaal is, mag nooit normaal worden", aldus Aerdts. "Discriminatie hoort niet thuis in onze samenleving, ook niet online. Toch zien we dat mensen er nog te vaak mee te maken krijgen. Daarom moeten we het gesprek blijven voeren over hoe we online met elkaar omgaan, waar de grens ligt en wat je kunt doen als je discriminatie tegenkomt."