Nederlandse verdachte dood Belgisch kind Dean houdt onschuld vol

GENT (ANP) - De 29-jarige Romy W., de Nederlandse verdachte in de geruchtmakende Belgische strafzaak over de dood van de 4-jarige Dean, heeft in het onderzoek tot dusver haar onschuld volgehouden en gezegd dat zij niets te maken heeft met de dood van de kleuter. Dat bleek donderdag op de eerste dag van het strafproces tegen W. en haar voormalige partner Dave De K. (39).

De Belgische justitie beschuldigt De K. ervan dat hij het jongetje met geweld om het leven heeft gebracht. W. verdenkt zij van ontvoering met dodelijk gevolg.

Twee vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie dragen een 120 pagina's tellende, zogeheten akte van beschuldiging voor, waarin zij de resultaten van het uitvoerige onderzoek samenvatten. De zaak wordt behandeld door het hof van assisen in Gent, waarin een twaalfkoppige jury oordeelt over de schuld van de verdachten.

Dean werd op 17 januari 2022 gevonden op het voormalige Zeeuwse werkeiland Neeltje Jans, op aanwijzing van De K..