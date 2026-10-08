Christa Pike loopt weer na mislukte executie

Christa Pike heeft in haar ziekenhuiskamer gelopen na haar mislukte executie, vertelt haar advocaat Stephen Ferrell aan de BBC. Wel is ze mentaal nog in een wazige staat volgens Ferrell.

De 50-jarige Pike zou 30 september met twee injecties met het dodelijke middel pentobarbital worden geëxecuteerd in de Verenigde Staten. Ze overleefde de injecties en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Eerder werd bekendgemaakt dat Pike wakker was en kon praten. Volgens Ferrell heeft Pike nog last van de nawerkingen van de normaal dodelijke injecties. Haar juridische team wil dat Pike psychologische hulp krijgt.

De rechtbank van Tennessee droeg eerder op al het bewijsmateriaal van de mislukte executie te bewaren. Het zou gebruikt kunnen worden voor een toekomstige rechtszaak tegen de staat. Pikes advocaten zeggen dat de manier waarop de executie is voltrokken neerkomt op marteling. Ze betogen dat de mislukte executie in strijd is met het verbod op wrede straffen.