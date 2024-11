Kabinet voelt niets voor stopzetten dialoog met Israël

BRUSSEL (ANP) - Het kabinet voelt er niets voor om de dialoog met Israël stop te zetten, zoals EU-buitenlandchef Josep Borrell woensdag aan de EU-lidstaten heeft voorgesteld. Buitenlandminister Caspar Veldkamp vindt juist dat "we de deuren moeten openhouden", zei hij voor de vergadering met zijn EU-collega's in Brussel.

Hij snapt de draai van 180 graden van Borrell ook niet. In de afgelopen maanden heeft Borrell "aangedrongen op een politieke dialoog tussen de EU en de Israëlische minister". Net zoals Veldkamp en veel van zijn EU-collega's.

Nadat Borrell vorige week totaal onverwacht het voorstel deed om de dialoog met Israël stop te zetten, kwamen al snel geïrriteerde reacties vanuit lidstaten. Het is de laatste vergadering van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken van Borrell.

Er is een nieuwe Israëlische minister en er komt binnenkort een nieuwe EU-buitenlandchef, zei Veldkamp. "Laten we die gelegenheden aangrijpen om een dialoog op gang te brengen, want er is veel te bespreken, waaronder de rampzalige humanitaire situatie in de Gazastrook."