Europa verliest concurrentiekracht op wereldwijde plasticmarkt

DEN HAAG (ANP) - Europa boet snel aan concurrentiekracht in op de wereldwijde markt voor plastic, waarschuwt Plastics Europe. Volgens de brancheorganisatie daalt de plasticproductie in de Europese Unie sterker dan verwacht en laat de productie van gerecycled plastic ook voor het eerst een afname zien. Het afnemend concurrentievermogen vormt volgens de organisatie een ernstige bedreiging voor de overgang van de sector naar herbruikbaar plastic.

De totale plasticproductie in de EU zakte in 2023 met ruim 8 procent en de productie van gerecycled plastic uit huishoudelijk afval daalde eveneens met bijna 8 procent. Deze cijfers contrasteren volgens de organisatie sterk met een wereldwijde groei van de plasticproductie van ruim 3 procent. Het Europese aandeel op de wereldmarkt is hierdoor verder gedaald naar 12 procent, van 14 procent in 2022 en 22 procent in 2002.

Volgens voorzitter Marco ten Bruggencate van Plastics Europe loopt Europa het risico steeds afhankelijker te worden van geïmporteerde plastics die niet altijd voldoen aan de EU-normen. Ook trekken industriële activiteiten en duurzame investeringen in plasticproductie volgens hem nu al weg uit Europa door een moeilijk investeringsklimaat. De vaak ongecontroleerde importen zullen deze trend alleen maar versterken, waarschuwt hij.