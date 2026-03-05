NAVO versterkt raketverdediging na Iraanse raket richting Turkije

BRUSSEL (ANP/AFP) - De NAVO heeft de ballistische raketverdediging versterkt nu Iran zijn aanvallen in het Midden-Oosten opvoert, meldt woordvoerder kolonel Martin O'Donnell. Een raket was woensdag op weg naar Turkije, een NAVO-lidstaat, voordat deze werd neergehaald.

De 32 lidstaten waren het eens dat de verdediging op het "verhoogde niveau" moet blijven tot de dreiging van Irans "willekeurige aanvallen in de regio" is afgenomen.

Turkije heeft de andere landen donderdag bijgepraat over het incident, maar heeft ervan afgezien zich te beroepen op artikel 4. Daarmee wordt overleg aangevraagd als een land vindt dat zijn veiligheid of grondgebied bedreigd wordt.

De NAVO geeft geen details over de wijzigingen in de raketverdediging. Volgens O'Donnell vonden deze op dezelfde dag plaats als de onderschepping van de raket richting Turkije. "In minder dan tien minuten identificeerden NAVO-militairen een dreiging voor de bondgenoten", waarna deze werd onderschept.