Kabinet werkt aan officiële vertrekstop Iraanse vluchtelingen

DEN HAAG (ANP) - Gevluchte Iraniërs hoeven voorlopig niet terug te keren naar hun land, meldde premier Rob Jetten (D66) donderdag tijdens het debat over de oorlog aldaar. Het kabinet heeft eerder de beslissingen over asielaanvragen gepauzeerd, maar had nog geen formeel besluit- en vertrekmoratorium ingesteld. Asielminister Bart van den Brink is dat laatste aan het voorbereiden.

Een dergelijk besluit houdt in dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) lopende asielverzoeken niet afwijst, maar ook geen verblijfsvergunningen toewijst. Nieuwe asielaanvragen zullen niet in behandeling worden genomen. Bovendien worden Iraniërs van wie de asielaanvraag is afgewezen, niet teruggestuurd.

De woordvoerder van de CDA-minister zegt dat het een "kwestie van dagen" is. Hij gaat nog niet in op inhoudelijke vragen, omdat het besluit nog niet is genomen. Wel zegt hij dat een besluit- en vertrekmoratorium doorgaans voor zes maanden geldig is en daarna eventueel verlengd kan worden. Het is een tijdelijk middel dat doorgaans niet langer dan één jaar wordt gebruikt, valt te lezen op de website van de IND.

3,2 miljoen mensen op de vlucht

Mensen die onder een dergelijk moratorium vallen, hebben recht op opvang en gezondheidszorg. Maar ze kunnen geen familie naar Nederland halen. Daar is namelijk een verblijfsvergunning voor nodig.

Deze pauzeknop wordt doorgaans gebruikt als er een buitenlands conflict is, waarvan moeilijk is in te schatten hoe dat zich ontwikkelt. Het kabinet koopt zo tijd om onderzoek te doen, om daarna een onderbouwd besluit te kunnen nemen over het asielbeleid.

In Iran zijn ongeveer 3,2 miljoen mensen op de vlucht voor de oorlog, schat VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. In de meeste gevallen gaat het om mensen die grote steden zijn ontvlucht en richting landelijke gebieden in het noorden van het land zijn afgereisd. De organisatie verwacht dat het aantal vluchtelingen verder zal oplopen.