AEX sluit licht lager na aankondiging recordvrijgave oliereserves

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag iets lager gesloten. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond de Iran-oorlog en de olieprijzen in de gaten. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) maakte woensdag de strategische vrijgave van 400 miljoen vaten olie uit de noodreserves bekend, omdat door de oorlog vrijwel geen olietankers meer door de Straat van Hormuz varen en de olieprijzen flink zijn gestegen.

De olieprijzen gingen donderdag opnieuw omhoog. Beleggers waren er niet van overtuigd dat de recordvrijgave zal compenseren voor de wereldwijde afname van het olie-aanbod door de oorlog. Het besluit van het IEA geeft volgens oliehandelaren juist aan hoe acuut het risico op een olietekort is.

De AEX-index sloot 0,2 procent lager op 1000,62 punten. Woensdag eindigde de hoofdindex nog een fractie hoger. De MidKap verloor 0,4 procent naar 986,38 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen daalden tot 0,7 procent.