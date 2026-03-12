ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AEX sluit licht lager na aankondiging recordvrijgave oliereserves

Economie
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 17:51
anp120326157 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag iets lager gesloten. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond de Iran-oorlog en de olieprijzen in de gaten. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) maakte woensdag de strategische vrijgave van 400 miljoen vaten olie uit de noodreserves bekend, omdat door de oorlog vrijwel geen olietankers meer door de Straat van Hormuz varen en de olieprijzen flink zijn gestegen.
De olieprijzen gingen donderdag opnieuw omhoog. Beleggers waren er niet van overtuigd dat de recordvrijgave zal compenseren voor de wereldwijde afname van het olie-aanbod door de oorlog. Het besluit van het IEA geeft volgens oliehandelaren juist aan hoe acuut het risico op een olietekort is.
De AEX-index sloot 0,2 procent lager op 1000,62 punten. Woensdag eindigde de hoofdindex nog een fractie hoger. De MidKap verloor 0,4 procent naar 986,38 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen daalden tot 0,7 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (5)

NYT: Hoe Trump en zijn adviseurs zich lelijk vergisten

7b85806c3cc47c13c329040a9be7d708,bf730491

Beelden van ordinaire TV-datingshow zetten Noorse kroonprinses Mette-Marit opnieuw in een pijnlijk daglicht

GY1YGSsCvn4IwivkNTwdceFGL1aQwUc90xpzWOci

Toren in Dubai en drie schepen in brand door Iraanse drones

ANP-553078668

Zien: Jake Paul met klotsende oksels op podium bij Trump. Gaat Jutta's verloofde de politiek in?

image

Wat is fascisme: de bingokaart om zelf bij te houden

IRANs_0

Olie weer boven de $100 want Iran blijkt op geen stukken na verslagen

Loading