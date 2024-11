Schoof: we mogen integratieprobleem niet kleiner maken dan het is

DEN HAAG (ANP) - Volgens minister-president Dick Schoof "kunnen we niet meer voorbij" aan het feit dat er een "groep jongeren" is die de Nederlandse waarden niet deelt. "We moeten stoppen met doen alsof dat probleem van jongeren met een migratieachtergrond die antisemitisch geweld gebruiken geen integratieprobleem zou zijn", zegt de premier. "We mogen het niet kleiner maken dan het is."

Schoof, die van een deel van de Kamer veel kritiek kreeg op zijn reactie op de geweldsincidenten tegen Israëlische voetbalsupporters in Amsterdam, spreekt van een "groep die met de rug naar de samenleving staat". "Niet alleen in gedachten of woord, maar juist in daad en geweld". Eerder sprak de premier al van een "integratieprobleem".

De autoriteiten zullen keihard optreden tegen de daders, benadrukte de bewindsman. Binnen de wet zijn er wat hem betreft "weinig taboes om tot een stevige aanpak te komen".

Het geweld tegen de supporters van Maccabi Tel Aviv is "onversneden antisemitisch geweld", aldus de premier. Iedereen moet zich in Nederland veilig kunnen voelen, zegt Schoof, en al helemaal Joodse Nederlanders. Nederland heeft een "zware historische verantwoordelijkheid" om deze groep te beschermen.