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Kabinet wil 20 extra Regenboogsteden voor veiligheid lhbti'ers

Samenleving
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 21:26
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DEN HAAG (ANP) - Het kabinet nodigt twintig steden uit om ook Regenboogstad te worden. Dat kondigde staatssecretaris Judith Tielen (Emancipatie, VVD) vrijdag aan. Momenteel zijn er 56 steden die zich in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzetten voor lhbti-personen.
Welke steden worden uitgenodigd, is nog niet bekend. Maar volgens de woordvoerder van Tielen hebben verschillende steden al aangeboden om mee te doen.
Samen met de Regenboogsteden wil het kabinet zorgen voor betere veiligheid van lhbti-personen. Daarvoor stelt het Rijk 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking tussen het ministerie en gemeenten wordt voortgezet tot en met 2029.
Negatiever
De uitbreiding komt mede door het rapport van het Trimbos-instituut en Universiteit Utrecht waaruit bleek dat Nederlandse jongeren de afgelopen vier jaar negatiever zijn gaan denken over homoseksualiteit, meldt de woordvoerder van Tielen.
Ook komen er tien nieuwe 'Veilige Steden' bij. Die werken onder meer aan een veiliger uitgaansleven.
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