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Doden in Kyiv na Russische aanvallen overdag

Samenleving
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 21:10
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KYIV (ANP/AFP/RTR) - Vijf mensen zijn om het leven gekomen bij Russische aanvallen op Kyiv, melden de lokale autoriteiten. De aanvallen vonden overdag plaats.
De afgelopen maanden zijn de drone- en raketaanvallen op Kyiv toegenomen. Russische aanvallen vonden traditioneel vooral 's nachts plaats, maar de afgelopen tijd voert Rusland vaker overdag aanvallen uit.
Ook nemen aanvallen met ballistische raketten toe. Deze zijn moeilijker te onderscheppen door Oekraïne. De door de VS ontworpen Patriot-luchtverdedigingssystemen zouden betrouwbaar de ballistische raketten van Rusland kunnen afweren. Sinds de VS en Israël in februari de oorlog met Iran zijn begonnen, meldt Oekraïne een tekort aan deze Patriots.
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky benadrukte herhaaldelijk het belang van meer luchtverdedigingsmiddelen, met name Patriot-systemen. Hij deed dit afgelopen week nog tijdens zijn bezoek aan de VS.
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