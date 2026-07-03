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Kabinet wil cloudgebruik overheid meer in eigen hand krijgen

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 juli 2026 om 13:52
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DEN HAAG (ANP) - Het cloudgebruik door de overheid moet meer gericht worden op het voorkomen van risico's en het zelf beheren van belangrijke data. Rijksorganisaties moeten minder afhankelijk worden van Amerikaanse techbedrijven en altijd een achtervang hebben voor als er iets misgaat, schrijft staatssecretaris Willemijn Aerdts van Digitale Economie en Soevereiniteit in een brief aan de Tweede Kamer.
Het gaat om een herziening van beleid uit 2022, toen juist meer werd ingezet op het gebruik van openbare clouddiensten. Veel overheidsdiensten maken tegenwoordig gebruik van Microsoft. De Tweede Kamer heeft regelmatig geklaagd over deze afhankelijkheid van een Amerikaans bedrijf.
Overheidsorganisaties krijgen vier jaar de tijd om deze aanpassingen door te voeren. Ze moeten daar een volledig plan voor opstellen waarin ze bijvoorbeeld kunnen uitleggen waarom ze erg afhankelijk zijn van één cloudbedrijf en wat de exitstrategie is, mocht er wat misgaan.
Minder afhankelijk
Een aantal zaken draait voortaan helemaal niet meer op openbare clouddiensten van bedrijven als Microsoft of Amazon, als het aan Aerdts ligt. E-mailservers en documentbeheer moeten bij voorkeur op interne servers gaan draaien. Datzelfde geldt voor het werk van een aantal kritieke ministeries en instanties zoals het UWV en de Sociale Verzekeringsbank. Verder mogen persoonsgegevens uit de basisregistratie ook niet meer op openbare diensten worden opgeslagen.
De D66-bewindsvrouw heeft deze aanscherpingen doorgevoerd om minder afhankelijk te worden van bedrijven van buiten de Europese Unie. De meeste grote clouddiensten worden geleverd door Amerikaanse techbedrijven. Die vallen onder strenge wetgeving waarin staat dat de Amerikaanse overheid gegevens van gebruikers kan opvragen. Dat zou ook van de Nederlandse overheid kunnen zijn.
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