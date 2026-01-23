ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kabinet wil dat Nederlandse IS-strijders in regio worden berecht

Samenleving
door anp
vrijdag, 23 januari 2026 om 16:10
anp230126128 1
DEN HAAG (ANP) - Nederlandse IS-strijders die naar Syrië en Irak zijn gereisd, moeten worden berecht in de regio waar ze vastzitten, vindt demissionair minister Foort van Oosten van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moeten mensen die bewust hebben gekozen om voor een ideologie daarheen te reizen niet zomaar rekenen op een terugkeer.
De VVD-minister noemde de strijd die de IS-reizigers daar voerden "een strijd die niet in Nederland past".
De Iraakse premier Mohammed Shia al-Sudani riep Europese landen vrijdagmiddag op om gevangen IS-strijders terug te nemen. In het noorden van Syrië vecht het regeringsleger tegen Koerdische strijdkrachten. Veel IS-strijders zitten of zaten vast in Koerdische gevangenissen. Die worden nu niet altijd meer bewaakt, vanwege de gevechten in het gebied.
Van Oosten reageerde niet direct op de woorden van Shia al-Sudani. Het is een standpunt dat het kabinet vaker heeft ingenomen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Een horizontale foto of illustratie van iemand met een geforceerde glimlach voor een felgekleurd, zonnig decor, terwijl in de schaduw duidelijk verdriet of vermoeidheid zichtbaar is.

Dwangmatig optimisme: de gevaarlijke keerzijde van ‘altijd positief’

anp 17374097

Chef-koks vertellen wat je beter niet kunt bestellen in een restaurant

ANP-546518521

Waarom de menselijke penis zo groot is (dat is geen toeval)

274266787_m

​Je seksuele geaardheid bepaalt op welke vorm van vreemdgaan jij het meest jaloers wordt

anp230126071 1

Prins Bernhard en prinses Annette scheiden na 25 jaar huwelijk

137424858_m

Als je oorsmeer deze kleur heeft, moet je je zorgen maken

Loading