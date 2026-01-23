Kabinet wil dat Nederlandse IS-strijders in regio worden berecht

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse IS-strijders die naar Syrië en Irak zijn gereisd, moeten worden berecht in de regio waar ze vastzitten, vindt demissionair minister Foort van Oosten van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moeten mensen die bewust hebben gekozen om voor een ideologie daarheen te reizen niet zomaar rekenen op een terugkeer.

De VVD-minister noemde de strijd die de IS-reizigers daar voerden "een strijd die niet in Nederland past".

De Iraakse premier Mohammed Shia al-Sudani riep Europese landen vrijdagmiddag op om gevangen IS-strijders terug te nemen. In het noorden van Syrië vecht het regeringsleger tegen Koerdische strijdkrachten. Veel IS-strijders zitten of zaten vast in Koerdische gevangenissen. Die worden nu niet altijd meer bewaakt, vanwege de gevechten in het gebied.

Van Oosten reageerde niet direct op de woorden van Shia al-Sudani. Het is een standpunt dat het kabinet vaker heeft ingenomen.