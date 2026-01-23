ECONOMIE
Hoger beroep opruiingszaak Gideon van Meijeren duurt twee dagen

Samenleving
door anp
vrijdag, 23 januari 2026 om 16:08
anp230126127 1
DEN HAAG (ANP) - Het gerechtshof in Den Haag trekt volgende week twee dagen uit voor de behandeling van het hoger beroep in de strafzaak tegen Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie. Het hof kondigt aan dat belangstellenden de zittingen woensdag en donderdag kunnen volgen via een livestream.
Van Meijeren ging in hoger beroep tegen een uitspraak uit juni 2024 van de rechtbank in Den Haag. Die veroordeelde hem conform de strafeis van het Openbaar Ministerie tot een taakstraf van tweehonderd uur voor twee gevallen van opruiing.
Het eerste moment was op 2 juli 2022, tijdens een boerenmanifestatie in het Gelderse Tuil, waarbij de politicus in een toespraak sprak over geweld tegen de overheid indien er boerenbedrijven onteigend zouden worden.
Het tweede geval betreft uitspraken in een interview dat op 13 november 2022 gepubliceerd werd op internet. In dat gesprek spoorde het Kamerlid aan om op te trekken naar het parlement, en er te blijven tot de regering weg is.
