Kabinet wil extra geld voor natuur en boeren die verduurzamen

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil extra geld uitgeven voor natuurherstel, agrarisch natuurbeheer en om boeren te helpen met het aanpassen van hun bedrijf. Minister Jaimi van Essen van Landbouw (D66) heeft in totaal 20 miljard voor de komende jaren om het stikstofprobleem op te lossen en legt nu honderden miljoenen extra klaar ten opzichte van de eerdere financiële plannen.

Ook komt er extra geld voor innovatie (50 miljoen euro) en is er een bedrag van 30 miljoen euro om de vraag naar biologische producten te stimuleren.

Een deel van die 20 miljard komt in een fonds, waardoor het geld geoormerkt is voor dit doel. Geld dat eventueel aan het einde van het jaar overblijft, gaat weer terug de pot in. Hoe hoog het bedrag in het fonds wordt, is niet bekendgemaakt. De ministers van Infrastructuur en die van Economische Zaken krijgen hier ook een bedrag uit: 125 miljoen euro per departement voor hun aandeel in de stikstofaanpak.

Regio's

Voor de Veluwe en de Peel heeft Van Essen eerder dit jaar stikstofreductieplannen met de regio's zelf gemaakt. Daar was al bijna een half miljard voor. Eenzelfde bedrag wordt nu klaargelegd voor de aanpak van andere regio's. Dat zijn onder meer Noordwest-Overijssel, Hart van het Noorden, het Groene Hart, Brainport Eindhoven en de Rotterdamse Haven.

Huisdiereigenaren moeten in de toekomst meer en betere informatie kunnen inwinnen over de zorg voor hun dieren. Het ministerie van Landbouw trekt daar in 2027 en 2028 2 miljoen euro voor uit.

Verder kondigt Van Essen extra geld aan voor het beperken van brandrisico's in de natuur: 11,3 miljoen euro. Mensen moeten op tijd gewaarschuwd worden voor een eventuele natuurbrand. De KNMI-app moet hiervoor doorontwikkeld worden. Het ministerie heeft daar 4 miljoen euro voor over. Ook komt er een nationaal centrum voor natuurbrandbeheersing; daar is 2 miljoen euro voor.