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Raad van State: er is geen tijd meer voor uitstel klimaatbeleid

Samenleving
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 15:51
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DEN HAAG (ANP) - De overheid kan besluiten over klimaatbeleid niet langer uitstellen, vindt de Raad van State. De belangrijkste overheidsadviseur hekelt dat het kabinet-Jetten nieuwe plannen pas volgend voorjaar wil maken.
Net als voorgaande jaren ziet de belangrijkste overheidsadviseur dat het klimaatbeleid nog niet heel concreet is. "Plannen zijn er veel, maar wanneer gebeurt het ook?" vraagt vice-president Sybrand Buma van de Raad van State zich hardop af.
Het kabinet presenteert op Prinsjesdag de klimaatplannen in de zogenoemde Klimaat- en Energienota, maar schuift daarin besluiten door naar volgend voorjaar.
Juridisch houdbaar
In de jaarlijkse beschouwing van de klimaatplannen kijkt de belangrijkste overheidsadviseur of het beleid werkt en juridisch houdbaar is. Op basis van de maandag gepresenteerde doorrekening van het huidige kabinetsbeleid door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ziet de Raad van State dat de klimaatdoelen voor 2030 praktisch niet haalbaar zijn. Nederland wil in dat jaar 55 procent minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Voor 2040 wordt een vermindering van 90 procent genoemd.
Buma "heeft niet de illusie" dat het kabinet het doel van 2030 gaat halen, maar hij maant toch tot actie. "2040 is ook morgen. Ik heb de angst dat er in 2036 eenzelfde soort miljoenennota ligt en we moeten constateren dat we het weer niet gaan halen."
De Raad van State herhaalt het advies dat de politiek keuzes moet maken, bijvoorbeeld over de industrie van de toekomst. "Anders doet de industrie het zelf en raken we bedrijven kwijt die we eigenlijk graag in Nederland hadden willen houden." Ook bedrijven willen duidelijkheid over de toekomst en het kabinet moet die dus geven, vindt de Raad.
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