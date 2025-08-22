ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ten onrechte uitgezette Salvadoraan tijdelijk vrijgelaten in VS

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 22:58
anp220825225 1
WASHINGTON (ANP) - De Salvadoraan die in maart ten onrechte uit de Verenigde Staten werd gezet en in juni weer mocht terugkeren, is in afwachting van zijn proces vrijgelaten. Dat melden diverse Amerikaanse media, waaronder The Washington Post.
Kilmar Abrego Garcia wordt beschuldigd van het smokkelen van illegale immigranten, wapens en drugs. Volgens de Amerikaanse minister van Justitie Pam Bondi wordt hij na het uitzitten van een gevangenisstraf alsnog uitgezet naar El Salvador. Hij is echter nog niet veroordeeld. Abrego Garcia's proces begint maandag.
Abrego Garcia, die met zijn gezin in de staat Maryland woonde en beschikte over een werkvergunning, werd samen met meer dan tweehonderd anderen uitgezet op verdenking van banden met een criminele bende. De Amerikaanse autoriteiten gaven enkele weken na de deportatie toe dat hij ten onrechte was gedeporteerd.
Vorig artikel

Van de Zandschulp naar halve finales Winston Salem

Volgend artikel

Kabinet wil geen medische evacuatie van kinderen uit Gaza

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-08-05 144831

Hilarische AI-video's van B&B Vol liefde gaan viraal: Renske blaast hotel op en JP zuipt zich te pletter

190197380_l

Man randt 15-jarig meisje aan tijdens vlucht van Swiss Air

ANP-533806490

Man van 22 aangehouden voor zedendelict Weesperzijde in Amsterdam, mogelijk zelfde daders als in Abcoude

Schermafbeelding 2025-08-21 222922

B&B Vol liefde: Renate verklapt hoeveel ze is aangekomen en Renske blijkt een topactrice

ANP-533762316

Antarctische ijskap op rand van 'catastrofale' instorting, onomkeerbare schade dreigt

ANP-532929639

Ook Nederlandse politie gebruikt omstreden software van Palantir + wat is er mis mee