Ten onrechte uitgezette Salvadoraan tijdelijk vrijgelaten in VS

WASHINGTON (ANP) - De Salvadoraan die in maart ten onrechte uit de Verenigde Staten werd gezet en in juni weer mocht terugkeren, is in afwachting van zijn proces vrijgelaten. Dat melden diverse Amerikaanse media, waaronder The Washington Post.

Kilmar Abrego Garcia wordt beschuldigd van het smokkelen van illegale immigranten, wapens en drugs. Volgens de Amerikaanse minister van Justitie Pam Bondi wordt hij na het uitzitten van een gevangenisstraf alsnog uitgezet naar El Salvador. Hij is echter nog niet veroordeeld. Abrego Garcia's proces begint maandag.

Abrego Garcia, die met zijn gezin in de staat Maryland woonde en beschikte over een werkvergunning, werd samen met meer dan tweehonderd anderen uitgezet op verdenking van banden met een criminele bende. De Amerikaanse autoriteiten gaven enkele weken na de deportatie toe dat hij ten onrechte was gedeporteerd.