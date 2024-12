Kabinet wil gevangenis Almere heropenen

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie) wil de gevangenis van Almere weer in gebruik nemen. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. De Dienst Justitiële Inrichtingen gaat uitzoeken wat er allemaal voor nodig is, zoals onderhoud aan het gebouw en de inzet van personeel.

"Daarnaast wordt gekeken naar het beveiligingsniveau en naar welke groepen gedetineerden daar kunnen worden geplaatst", schrijft Coenradie. Vooralsnog is er geen extra geld beschikbaar.

De gevangenis aan de noordkant van Almere werd in 2019 gesloten omdat er te veel cellen leegstonden. Inmiddels is er vanwege personeelstekorten juist een enorm tekort aan cellen.

Renovatie

VVD-Kamerlid Ulysse Ellian vroeg de staatssecretaris in oktober om het idee te overwegen. "In Almere staat nog een geweldige penitentiaire inrichting leeg", zei hij in een debat. "Als het aan mij had gelegen, was die ook nooit dichtgegaan."

De krapte in de gevangenissen komt niet alleen door personeelsgebrek, reageert een woordvoerder van Coenradie: door renovatie kunnen niet alle cellen worden gebruikt, en er worden langere gevangenisstraffen uitgedeeld. "Dus is er ook meer fysieke capaciteit nodig."