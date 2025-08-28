Kranten: Russische drones bespioneren NAVO-vrachtroutes Duitsland

BERLIJN (ANP) - Russische drones bespioneren in Duitsland aanvoerroutes van de NAVO, zeggen bronnen tegen The New York Times en WirtschaftsWoche. Zo weet het Russische leger wat het aan westerse hulp in Oekraïne tegenover zich heeft en kan Rusland desgewenst sabotage plegen.

De observatiedrones van Rusland en zijn handlangers maken deel uit van de bredere 'schaduwoorlog' die het land tegen het Westen voert, zeggen inlichtingenbronnen tegen de Amerikaanse en de Duitse krant. Rusland zou westerse samenlevingen ondermijnen en ontwrichten met bijvoorbeeld sabotage van infrastructuur, cyberaanvallen, desinformatie en het manipuleren van verkiezingen.

De drones worden bestuurd door personeel van de Russische inlichtingendiensten, denken Amerikaanse inlichtingenbronnen. Sommige stijgen volgens Duitse bronnen op van schepen op de Oostzee. De afgelopen weken voer een vrachtschip dat daarvan wordt verdacht lang rond voor de Duitse kust.

Rusland doet de berichten af als nepnieuws.