Kabinet wil met Kamer in gesprek over 'aanjager' femicidebeleid

Samenleving
door anp
maandag, 22 september 2025 om 22:37
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil met de Tweede Kamer in overleg om te onderzoeken of het zin heeft een "aanjager" aan te stellen die de invoering van beleid tegen femicide kan versnellen. Volgens verantwoordelijk staatssecretaris Nicki Pouw-Verweij (Volksgezondheid, BBB) kan het gaan om een nationaal coördinator, een regeringscommissaris of een speciaal gezant.
De Kamer vindt het ergerlijk dat het beleid tegen femicide versnipperd is over de ministeries van Volksgezondheid, Justitie en Onderwijs. Desondanks kon de toezegging van Pouw-Verweij op weinig enthousiasme rekenen. Verschillende partijen hebben gevraagd om een nationaal coördinator, die het beleid van de verschillende ministeries bij elkaar brengt. "Het gaat niet om het creëren van bewustzijn, wat een regeringscommissaris doet, maar ik wil gewoon iemand die dit fulltime aanjaagt", aldus VVD-Kamerlid Bente Becker.
Het kabinet wil dit jaar nog uitsluitsel geven of, en zo ja in welke vorm, er een 'aanjager' komt.
