Chinese autofabrikant BYD verkoopt meer door grote uitbreiding

SHENZHEN (ANP/BLOOMBERG) - De Chinese autofabrikant BYD heeft in de eerste helft van dit jaar veel meer elektrische auto's verkocht. De grootste elektrische autofabrikant ter wereld verkocht bijna 2,2 miljoen voertuigen, een derde meer dan in de eerste zes maanden van 2024. Ook de omzet en de winst stegen fors, dankzij de sterke vraag naar zijn voertuigen.

BYD is bezig met een grote uitbreiding in het buitenland vanwege tegenslagen op de thuismarkt. De elektrische autofabrikant heeft eind mei flinke kortingen gegeven, maar de Chinese regering wil een einde maken aan de flinke prijsverlagingen in de auto-industrie. Beijing vreest dat die de merkwaarde ondermijnen en bedrijven onder financiële druk zetten. Desondanks hebben fabrikanten als BYD in juli nog kortingen uitgedeeld.

De omzet van BYD steeg met 23 procent naar 371,3 miljard yuan, omgerekend zo'n 44,6 miljard euro. De nettowinst steeg met 14 procent tot 15,5 miljard yuan (ongeveer 1,9 miljard euro).