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Kabinet wil pas later verder praten met BBB na wantrouwenmotie

Samenleving
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 15:32
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DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil nu niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken, zei premier Rob Jetten op zijn wekelijkse persconferentie.
Jetten sloot niet uit dat de BBB later weer mag aanschuiven. Wel vindt hij het "logisch" dat de BBB nu niet meepraat. Dat de partij "op het strafbankje" zit, weerspreekt hij. De premier sprak Vermeer vrijdagochtend en hij concludeert dat "er geen chagrijn" is tussen hem en de BBB-leider.
De BBB is in de Eerste Kamer met haar elf zetels onmisbaar voor steun 'over rechts'. VVD-leider en vicepremier Dilan Yeşilgöz, die graag over rechts wil, sprak dan ook haar hoop uit dat de BBB zal aanschuiven.
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