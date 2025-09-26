Kabinet wil wijken erbij op 127 plekken in Nederland

Op 127 plekken in Nederland moeten honderden of duizenden nieuwe woningen komen. Het kabinet heeft die "regionale grootschalige woningbouwlocaties" opgenomen in een plan voor de ruimtelijke indeling van Nederland in 2050. Het gaat bijvoorbeeld om Dronten-Zuid, Heerenveen-West en het stationsgebied van Heerlen.

Rond grote steden als Amsterdam en Eindhoven moeten de locaties minstens 2000 woningen opleveren tot en met 2034. Bij "centrumsteden" waaronder Leeuwarden en Haarlem is dat 1000 woningen per gebied, en bij kleinere "regiokernen" 400 woningen.

Het kabinet wijst daarnaast Hengelo en Enschede, Apeldoorn, Helmond en Alkmaar aan als plekken waar op nog grotere schaal moet worden bijgebouwd. Die vier gebieden worden toegevoegd aan een lijst met zeventien grootschalige woningbouwgebieden waar per stuk duizenden woningen bij moeten komen. Op die plekken hebben lokale overheden meer hulp van de landelijke overheid nodig om de woningen mogelijk te maken.