Wat is een goede manier om je netwerk uit te breiden?





Wil je als ondernemer aan je netwerk werken, maar weet je niet goed hoe je dit effectief aanpakt? Netwerken is ontzettend belangrijk, maar het is de kunst om dit effectief te doen. Aan de ene kant is iedereen geïnteresseerd in netwerken, maar aan de andere kant worden mensen soms ook moe van inhoudsloze borrels, waarbij je uiteindelijk niemand echt leert kennen. Wil je je onderscheiden en potentiële contacten écht iets waardevols bieden? Organiseer dan een evenement waar deelnemers niet alleen interessante contacten opdoen, maar waar ook iets te leren valt. Wij laten je zien hoe je dit organiseert.

Organiseer een bijeenkomst over een specifiek onderwerp

Een effectieve manier om mensen aan te trekken die je graag in je netwerk wilt hebben, is door een inhoudelijke bijeenkomst te organiseren die aansluit bij hun interesses. Organiseer daarom een bijeenkomst waarbij je sterke sprekers uitnodigt en kies een thema dat niet alleen jou, maar ook andere ondernemers bezighoudt.

Denk bijvoorbeeld aan de invloed van kunstmatige intelligentie op de wijze waarop je je bedrijf leidt. We raden je aan om te kiezen voor een specifiek onderwerp, er zijn namelijk al meer dan genoeg bijeenkomsten gehouden waar in algemene lijnen over de invloed van AI is gesproken. Je kunt je evenement onderscheiden van de massa door echt inhoud te bieden. Bespreek een aantal problemen en mogelijkheden die AI te bieden heeft en waarover je met elkaar in discussie kunt gaan.

Laat je sprekers met elkaar in gesprek gaan

De beste manier om informatie tot je te nemen, is door interactie te creëren. Dat hoeft niet alleen tussen het publiek en de spreker, maar kan ook tussen meerdere sprekers onderling. JKies bijvoorbeeld voor twee sprekers met verschillende invalshoeken, maar zorg er wel voor dat hun standpunten relevant en representatief zijn.

. Het heeft geen zin om iemand een mening te laten verkondigen die door vrijwel niemand gedeeld wordt. Interessanter is het om twee sprekers met verstand van zaken met elkaar in gesprek te laten gaan over het gekozen onderwerp. Hiermee bied je je toehoorders niet alleen informatie, maar zorg je ook gelijk voor verdieping. Wil je specifiek inzetten op een discussie met het publiek, nodig dan ook een voorzitter uit. Deze kan de sprekers inhoudelijke vragen stellen en vervolgens de discussie in goede banen leiden.

Waar vind je de juiste mensen voor je evenement?