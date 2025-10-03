ECONOMIE
Cambuur: Nederlandse vlag tonen heeft politieke lading

Sport
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 15:12
LEEUWARDEN (ANP) - Voetbalclub Cambuur roept op om 'politiek' buiten het stadion te houden. De Friese club uit de eerste divisie doet deze oproep voor de thuiswedstrijd van vrijdag tegen Emmen. Supporters zouden een oproep hebben gedaan om Nederlandse vlaggen op de tribunes te tonen. Sinds het overlijden van de 17-jarige Lisa, die in augustus in Amsterdam op weg naar huis werd doodgestoken, laten supporters in het betaald voetbal in de zeventiende minuut Nederlandse vlaggen zien.
Volgens de leiding van Cambuur is het tonen van de Nederlandse vlag "een op het oog onschuldig gebaar" en kan dat door de club niet worden verboden. Cambuur wil naar eigen zeggen een afspiegeling van de maatschappij zijn waarbij de deuren voor iedereen openstaan. "Hierbij onthouden we ons als club van elke politieke kleur en voorkeur en we roepen onze achterban op om hetzelfde te doen", aldus de club in een persbericht. "Inmiddels heeft de actie met de Nederlandse vlaggen een politieke lading gekregen en hoort niet thuis in het stadion."
